Крупный пожар охватил склад с лакокрасочной продукцией в городе Арамиле Свердловской области. Как сообщает сайт ГУ МЧС региона, огонь распространился на площади около двух тысяч квадратных метров, существует угроза распространения пожара на соседние здания.

К месту возгорания стянуты дополнительные силы экстренных служб — прибыли расчеты из Екатеринбурга, Сысерти и самого Арамиля. Развернут оперативный штаб пожаротушения, организована бесперебойная подача воды.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупном пожаре на складе с нефтепродуктами в Красноярске. Там огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров.