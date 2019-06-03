Видео: Пожар на складе с нефтепродуктами в Красноярске

Склад с нефтепродуктами загорелся в Красноярске — огнем охвачена тысяча квадратных метров в помещении на улице Котельникова. Очевидцы происшествия засняли полыхающий склад на видео — заметен сильный огонь и столб дыма.

Источник в службах технического надзора Красноярского края сообщил Интерфакс, что к вечеру 3 июня огонь еще не локализован и есть опасность, что пламя перекинется на близлежащие постройки. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре на популярном туристическом рынке Чатучак в Бангкоке. Огонь охватил как минимум десять центральных рядов рынка, серьезные ожоги получили двое.