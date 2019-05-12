Анна Семенович обратилась в западную «секту», но опять хвастает роскошным бюстом

Известная российская певица Анна Семенович прониклась одним из направлений западной психологии и решила поделиться этим «учением» с подписчиками в Instagram. 39-летняя телезвезда уверена, что позитивный взгляд на жизнь определит благополучное будущее.
Однако, свои умозаключения она снабдила неоднозначным фото, на котором ее знаменитая грудь едва удерживается в корсете.
Не все поклонники Семенович разделили ее восприятие жизни.
«А при чем к столь философским словам вываливающаяся из лифа грудь?» — спросил один из фанатов обладательницу большого бюста.
«Силикон сплошной. Лишний вес. И самомнение. Замуж не зовут!» — сделал вывод другой.
Впрочем, нашлись и истинные поклонники прелестей бывшей солистки группы «Блестящие», которые не очень готовы вникать в ее психологические поиски.
«Анна Семенович, вы — супер, вы — смешной и счастливый человек, я вас просто обожаю», — написал преданный поклонник.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Семенович призывала женщин любить и восхвалять себя.