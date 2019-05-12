Анна Семенович обратилась в западную «секту», но опять хвастает роскошным бюстом

Известная российская певица Анна Семенович прониклась одним из направлений западной психологии и решила поделиться этим «учением» с подписчиками в Instagram. 39-летняя телезвезда уверена, что позитивный взгляд на жизнь определит благополучное будущее.

Instagram @ann_semenovich

Однако, свои умозаключения она снабдила неоднозначным фото, на котором ее знаменитая грудь едва удерживается в корсете.

«Мы сами можем улучшать свою жизнь, во вселенной так много вариантов нашей судьбы и каждый из них ждет только нашего внимания. Энергия нашего внимания может воплотить любой вариант в нашу жизнь. Помните об этом и контролируйте свои мысли, переключайте себя на позитив и лучшее в вашей жизни. Творите свое будущее и получайте от этого удовольствие. Мы можем все, в каждом из нас есть божественный свет», — подписала она фото.

Не все поклонники Семенович разделили ее восприятие жизни.

«А при чем к столь философским словам вываливающаяся из лифа грудь?» — спросил один из фанатов обладательницу большого бюста.

«Силикон сплошной. Лишний вес. И самомнение. Замуж не зовут!» — сделал вывод другой.

Впрочем, нашлись и истинные поклонники прелестей бывшей солистки группы «Блестящие», которые не очень готовы вникать в ее психологические поиски.

«Анна Семенович, вы — супер, вы — смешной и счастливый человек, я вас просто обожаю», — написал преданный поклонник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Семенович призывала женщин любить и восхвалять себя.