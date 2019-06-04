Все-таки расстаются? Отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера висят на волоске

, 8:06 Видео 17

Супермодель и актер пытаются спасти брак ради дочери.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @irinashayk

Брачные узы российской супермодели Ирины Шейк и американского актера Брэдли Купера на грани разрыва, и причин тому несколько. На прошедшей в феврале церемонии вручения Оскара в Лос-Анжелесе супруг Ирины спел со сцены вместе с эпатажной Леди Гага песню, да так, что многие увидели в этом дуэте более чем рабочие отношения.

Кроме того, 44-летний Купер пропагандирует трезвый образ жизни и духовное саморазвитие, тогда как 33-летняя Ирина в силу своей работы должна посещать многочисленные публичные мероприятия.

О происходящем разладе рассказал американскому таблоиду pagesix источник, представившийся другом семьи Купер-Шейк.

— Они пытаются помириться ради дочери. Но на самом деле у них все не очень хорошо. Никто из них не счастлив. Их отношения висят на волоске, — поделился он.

Впрочем, инсайдеры редко оказываются правдивы и, возможно, в звездном семействе царит гармоничная атмосфера и двухлетняя Лея растет в родительской любви и заботе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты пришли в восторг от ног Ирины Шейк.

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