Фото: Фигуристка Тотьмянина впервые вышла в свет после пяти операций на ноге

Фигуристка Татьяна Тотьмянина впервые вышла в свет после операции на ноге. Вместе с семьей спортсменка отправилась на презентацию обновленного теплохода «Санкт-Петербург».

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Instagram @tatianatotmyanina

Фотографии с мероприятия появились на странице Тотьмяниной в Instagram. Для выхода Татьяна выбрала комплект из платья и пиджака молочно-белого оттенка.

«Поедем с семьей в круиз. А пока в предвкушении отдыха считаем часы», — подписала снимки фигуристка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Татьяна Тотьмянина восстанавливается после операции на ноге и думает о третьей дочке с Алексеем Ягудиным.