Видео: Пассажирам, прибывающих в «Шереметьево», рекомендовали отказаться от багажа

Пассажирам рейсов, прибывающих в столичный аэропорт «Шереметьево», рекомендовали отказаться от багажа. Поводом стал многодневный коллапс в воздушной гавани из-за нехватки грузчиков.

Ранее в аэропорту транспортировку чемоданов отдали новой фирме. Но позже выяснилось, что ей не хватает более двухсот сотрудников. Администрация аэропорта извинилась перед пассажирами и авиакомпаниями, заявив, что проблему решат только через месяц. И это в разгар туристического сезона.

На роликах, которые заполонили интернет, видно: грузчики явно не справляются с чемоданами. Пассажиры в гневе. Своих чемоданов им приходится ждать по несколько часов. Коллапсом в столичном аэропорту уже заинтересовалась транспортная прокуратура.