Видео: Врачи отказали в операции ребенку, страдающему онкологическим заболеванием

Красноярские следователи выясняют, почему врачи отказали в операции онкобольному ребенку. По словам отца шестилетнего мальчика, в больнице сослались на майские праздники и перенесли процедуру. За время выходных малыш заболел, опухоль стала разрастаться, и теперь операция невозможна. В ответ на вопросы родителей врач улыбался и разводил руками.

«Вы понимаете, что вы с моим ребенком сделали? Смотрите люди, ему смешно. У меня ребенок может умереть от рака, а ему смешно», — говорил отец больного ребенка.

После публикации этого видео в сети историей малыша занялись правоохранители. Собственную проверку проводят и в Минздраве Красноярского края.

«Руководство следственного управления вышло на руководство министерства здравоохранения с просьбой оказания помощи в госпитализации ребенка в медучреждение города Москвы. В настоящее время принято положительное решение. Консилиум врачей обсуждает тактику лечения ребенка», — рассказала старший помощник руководителя СК Красноярского края по взаимодействию со СМИ Шаманская Ольга.

Мальчик находится под постоянным наблюдением специалистов. Врачи решают, в какой из столичных клиник малыш продолжит лечение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что новый препарат для лечения меланомы в ближайшее время появится в России.