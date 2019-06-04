Почему Анджелина Джоли была уверена, что умрет в 40 лет? Откровения звезды

4 июня празднует день рождения талантливая и сексапильная голливудская актриса Анджелина Джоли. Обладательнице премии «Оскар», трех премий «Золотой глобус» и двух «Премий Гильдии киноактеров США» сегодня исполнилось 44 года.

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Анджелина — мать шестерых детей, трое из которых — приемные. Также она руководит благотворительными организациями и совершает гуманитарные поездки. Однако несмотря на головокружительный успех, в жизни кинодивы случались моменты, о которых она не любит вспоминать, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Она была изгоем в школе

Одноклассники постоянно травили Джоли и издевались над ней. В одном из интервью актриса призналась, что даже хотела свести счеты с жизнью из-за начавшейся на этом фоне депрессии.

Провал в модельном бизнесе

Мать Анджелины Джоли настаивала на том, чтобы девочка стала моделью. Но ей это занятие совсем не нравилось и приносило только неуверенность в себе и дополнительные страдания.

Думала, что умрет в 40 лет

Мама голливудской актрисы ушла из жизни очень рано от рака, а потом умерли ее тетя и бабушка. Это стало большим ударом для кинодивы. Опасаясь такого же исхода, Анджелина Джоли в 2013 году сделала двустороннюю мастэктомию. Она была убеждена, что, лишившись груди, избежит страшной участи женской части своей семьи.

Но несмотря на «темные пятна» в биографии актрисы, ее считают поистине талантливой артисткой и режиссером, заботливой мамой, умным и гуманным человеком.

Ранее Анджелина Джоли рассказала о поразившем ее параличе.