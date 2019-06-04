Фанаты и знаменитости встали на защиту Евгения BadComedian Баженова

После конфликта с кинокомпанией Kinodaz канал BadComedian под угрозой закрытия. 3 июня Евгений Баженов выложил короткий ролик, в котором рассказал о сложившейся ситуации. Сейчас видео вышло в #1 трендов YouTube и набрало более трех миллионов просмотров.

Поклонники Алеси Кафельниковой напуганы ее намерением «окончательно проститься»

Блогера защищают подписчики: кто-то предлагает юридическую помощь, а кто-то уже готов выйти на митинги.

«Если что, мы за тебя на митинг выйдем. Несанкционированный», — говорит один из фанатов.

В Instagram читатели недоумевают, а некоторые предлагают деньги. Евгения Баженова поддержали знаменитости, в том числе и Ксения Собчак:

«Меня ужаснула ситуация вокруг видеоблогера, которого хотят судить за критику российских фильмов. Благодаря таким людям как Баженов, российское кино становится более популярным и обсуждаемым».

Евгения Баженова также поддержали в Twitter блогеры Юрий Дудь и Данила Поперечный.

«Неважно, как мы друг к другу относимся. Мы все должны иметь право высказывать свое мнение. Особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги», — написал Дудь.

Кинокомпания Kinodanz подала иск на российского видеоблогера после критического видео обзора на фильм «За гранью реальности», спонсированный Министерством культуры РФ. Причина — нарушение объема цитирования. Якобы блогер должен за это компании миллион рублей. Об этом блогер рассказал 5-tv.ru в эксклюзивном интервью.

Евгений Баженов — самый популярный в России обозреватель фильмов на YouTube. Он выкладывает рецензии с начала 2010-х и сейчас стабильно набирает по три-семь миллионов просмотров на каждый ролик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Евгений Баженов раскритиковал роль Козловского в фильме «На районе».