В Петербурге произошел пожар в бизнес-центре «Ренессанс» на улице Херсонская, 12. ЧП произошло днем во вторник, 4 июня. По информации 5-tv.ru, площадь пожара составляет около 80 квадратных метров. По предварительным данным на первом этаже горит подстанция. Также очевидцы сообщают о том, что из-за сработавшей сигнализации, в лифте между пятым и шестым этажом застрял человек. Информация утоняется. Обстоятельства выясняются.
В Петербурге загорелся бизнес-центр «Ренессанс»
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Возгорание произошло днем во вторник, 4 июня.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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