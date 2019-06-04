В Петербурге загорелся бизнес-центр «Ренессанс»

В Петербурге произошел пожар в бизнес-центре «Ренессанс» на улице Херсонская, 12. ЧП произошло днем во вторник, 4 июня. По информации 5-tv.ru, площадь пожара составляет около 80 квадратных метров. По предварительным данным на первом этаже горит подстанция. Также очевидцы сообщают о том, что из-за сработавшей сигнализации, в лифте между пятым и шестым этажом застрял человек. Информация утоняется. Обстоятельства выясняются.