Пожар в московской квартире, где погибли дети, мог начаться после взрыва

Пожар в квартире на юго-западе Москвы, в котором погибли двое детей и две женщины, мог начаться, как стало известно 5-tv.ru, из-за взрыва кондиционера. В столичном управлении Следственного комитета сообщили, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщалось ранее, возгорание в четырехкомнатной квартире на пятом этаже многоэтажки на Профсоюзной улице началось утром во вторник, 4 июня. Пожарных вызвала консьержка. В ходе тушения пожара в квартире спасатели обнаружили без сознания четырех человек. Несмотря на реанимационные мероприятия скорой помощи, спасти надышавшихся угарным газом не удалось. По предварительным данным, погибшие — 83-летняя женщина и ее 23-летняя дочь, пришедшая в гости с двумя маленькими детьми.