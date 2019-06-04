Пожар в московской квартире, где погибли дети, мог начаться после взрыва

, 14:13 Видео 12

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Николай Хижняк, СК РФ

Пожар в квартире на юго-западе Москвы, в котором погибли двое детей и две женщины, мог начаться, как стало известно 5-tv.ru, из-за взрыва кондиционера. В столичном управлении Следственного комитета сообщили, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщалось ранее, возгорание в четырехкомнатной квартире на пятом этаже многоэтажки на Профсоюзной улице началось утром во вторник, 4 июня. Пожарных вызвала консьержка. В ходе тушения пожара в квартире спасатели обнаружили без сознания четырех человек. Несмотря на реанимационные мероприятия скорой помощи, спасти надышавшихся угарным газом не удалось. По предварительным данным, погибшие — 83-летняя женщина и ее 23-летняя дочь, пришедшая в гости с двумя маленькими детьми.

Читайте также

Во время пожара в квартире на юго-западе Москвы погибли четыре человека

Видео: Кадры из квартиры в Свердловской области, где в огне погибли четверо детей
+15° Днём +12°
Ночью +8°
65.55
0.17 73.22
0.38
Гороскоп на 4 июня: Зажигайте на танцполе, Скорпионы!

Последние новости

14:13
Пожар в московской квартире, где погибли дети, мог начаться после взрыва
13:58
Почему Анджелина Джоли была уверена, что умрет в 40 лет? Откровения звезды
13:49
СК РФ опубликовал видео с подозреваемым в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
13:40
Бузова спустила собак на неверного возлюбленного и отменила моду на разводы
13:29
«Непростая дата»: Влад Соколовский никак не может забыть о свадьбе с Дакотой
13:21
«Прогресс МС-10» отстыковался от МКС и скоро упадет на Землю
13:13
Эксклюзивное интервью: BadComedian объяснил ситуацию с закрытием своего канала на YouTube
12:55
Во время пожара в квартире на юго-западе Москвы погибли четыре человека
12:43
В Петербурге едва не сгорел бизнес-центр «Ренессанс»
12:35
Диана Арбенина рассказала о своей первой и единственной любви, длиною в 30 лет
12:22
Звезда «Бедной Насти» Екатерина Климова показала поющую милашку-дочь — видео
12:07
Видео: Врачи отказали в операции ребенку, страдающему онкологическим заболеванием
11:54
Максим Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН
11:46
Задержаны уже двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
11:30
Поклонники Алеси Кафельниковой напуганы ее намерением «окончательно проститься»
11:18
Эксклюзивное видео: Мужчину, неделю блуждавшего в тайге, спасли в Якутии
11:07
Ушла из жизни жена президента Израиля — Нехама Ривлин
10:52
Видео: Специалисты Роскачества нашли в чае кишечную палочку и плесень
10:41
При обрушении кровли шахты в Кузбассе погиб человек
10:31
«У меня иммунитет к ботоксу»: Актриса Повереннова о том, почему не делает «уколы красоты»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Таблоид

Звезда «Игры престолов» Иван Реон рассказал, почему недоволен финалом сериала

Накануне финального эпизода «Игры престолов», Петербург посетил Иван Реон, сыгравший роль Рамси Болтона.

Интервью