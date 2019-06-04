Российские военные разработали щуп для определения свежести мяса

В учебно-научном центре Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова разработали мобильное устройство для проверки свежести мяса. Метод основан на электрохимическом анализе.

Как пишет News.ru, устройство представляет собой своего рода щуп. На корпусе закреплены две пластины — цинковая и медная, разделенные между собой диэлектриком. Щуп помещают в мясо в районе костей, где обычно в первую очередь начинается порча, на глубину два с половиной — три миллиметра. В зависимости от степени свежести мяса уровень его кислотности — то есть pH. Благодаря этому на электродах прибора создается электродвижущая сила, измеряемая вольтметром. Если величина силы тока не ниже установленного значения, значит мясо свежее.

По мнению разработчиков, прибор поможет распознать качество продуктов в отдаленных воинских частях, где проводить лабораторный анализ не представляется возможным, но может быть востребован и в других местах общественного питания. Прибор уже был протестирован в нескольких лабораториях на мясе кур, в том числе и замороженном.

«В армии нужны мобильные приборы для быстрого и точного определения качества продуктов. Сделать это лабораторным путем — долго и дорого, а военным нужно быстро и качественно. Стационарные приборы для проверки качества мяса уже есть, но в лабораториях, на больших складах и базах… Поэтому такие мобильные приборы нужны. Это своего рода градусник», — сказал изданию бывший начальник продовольственной службы Тихоокеанского флота СССР Владимир Поварцов.

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