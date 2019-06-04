Фото: 52-летняя Наталья Штурм приняла участие в пикантной фотосессии в Болгарии

Певица Наталья Штурм снова удивила поклонников эротической фотосессией. 52-летняя артистка снялась полуобнаженной на болгарском побережье.

Instagram @nataliashturm

Сексуальные снимки Штурм опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре артистка позирует в белоснежном полупрозрачном платье. На некоторых фотографиях на певице и вовсе нет одежды — она кокетливо прикрывается кружевным халатиком, сообщает Teleprogramma.pro.

Подписчики Натальи незамедлительно разделились на два лагеря. Одна половина восхитилась идеальной фигурой артистки, которой могли бы позавидовать и более молодые дамы. А другая наоборот пристыдила певицу, поскольку сочла такой формат фотографий неподобающим для зрелой женщины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Наталья Штурм похвасталась в Instagram фотографиями «голой» йоги.