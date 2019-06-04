Видео: Гражданин России задержан в Осло по подозрению в покушении на убийство

Гражданин России задержан в Норвегии по подозрению в покушении на убийство. Как сообщает интернет-портал VG.NO, по свидетельствам очевидцев, 30-летний мужчина угрожал прохожим ножом в центре Осло, выкрикивал фразу «Слава Аллаху», а потом напал на филиппинца. Пострадавший доставлен в больницу с серьезными травмами.

По мнению полиции, пока нет оснований квалифицировать происшествие как теракт — вероятнее всего, у нападавшего проблемы с психикой. Задержанный допрошен и отправлен на медицинское освидетельствование. По данным, издания, ранее россиянин уже был судим за насилие в отношении госслужащего, а позже на строительной площадке напал на рабочих.

Подробности происшествия выясняются. Официальных комментариев со стороны российских дипломатов или правоохранителей пока не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нападении мужчины с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска.