«Новый лучше старого»: Зеленский сравнил себя с Порошенко на встрече с Юнкером

Действующий президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, провел переговоры с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе. В ходе встречи глава Незалежной пошутил, что считает себя лучше Петра Порошенко.

Как сообщает RT, во время рукопожатия журналисты спросили у Юнкера, скучает ли он по бывшему президенту Украины, на что тот ответил: «У меня есть новый».

Зеленский отшутился в ответ: «Я лучше. Новый лучше старого».

В Брюсселе украинский президент проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентами Европейского Совета Дональдом Туском, а также с другими высокопоставленными чиновниками. Среди вопросов, которые будут подниматься на встрече Зеленского с европейскими лидерами, будет стратегия возвращение Крыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский попросит ЕС и НАТО помочь вернуть Крым.