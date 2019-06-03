В петербургском аэропорту «Пулково» заложили первый камень на месте строительства нового топливно-заправочного комплекса. Подобная система уже работает в столичном «Шереметьево» — авиационный керосин подается к самолету напрямую через подземный трубопровод.

Главное преимущество современной технологии — высокая скорость обслуживания воздушных судов. Как это поднимет «Пулково» к новым высотам — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России официально переименовали часть аэропортов. «Шереметьево» присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина, «Домодедово» теперь зовется в честь Михайло Ломоносова, а «Внуково» — в честь авиаконструктора Андрея Туполева.