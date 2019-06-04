Путин потребовал выяснить, как на заводе в Дзержинске устранялись нарушения

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством во вторник, 4 июня, заявил о необходимости установить, как на заводе в Дзержинске устранялись выявленные еще до взрыва нарушения.

«Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков <…> Надо посмотреть и дать объективную оценку», — заявил политический лидер.

На предприятии ГосНИИ «Кристалл» в апреле 2019 года была произведена внеплановая плановая проверка, в результате которой обнаружилось порядка 35 нарушений. Их надлежало устранить к 28 августа 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в субботу, 1 июня, в Дзержинске на местном заводе «Кристалл», где производят тротил и взрывчатку, прогремели взрывы. Восемнадцать жителей города, госпитализированных в результате инцидента, получили компенсации в размере 150 тысяч рублей.