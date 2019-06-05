«Роскосмос» проводит открытый «кастинг» в космонавты

Роскосмос объявил третий в истории открытый набор в космонавты. Требования серьезные, но не суровые — рост до 190 сантиметров, вес до 90 килограммов. Размер обуви до 46-го, иначе в скафандр не влезть. Девушки приветствуются, но поблажек не будет и отдельного «женского» отряда тоже. Здоровье, понятно, крепкое. На физподготовке проверят как кандидат бегает, плавает и подтягивается. Но профессиональных спортсменов, комиссия, как правило, заворачивает — у них часто из-за травм и сверхнагрузок бывают отклонения. Что обязательно: возраст до 35 лет, иностранный язык, высшее образование.

«Ну и самое главное — желание человека делать эту работу. Потому что работа связана с трудностями, с риском, долгая подготовка. Поэтому человек должен быть реально мотивирован. Это один из критериев, который смотрится на отборе», — поясняет исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Излишне говорить, что конкурс серьезный в прошлом наборе из 420 кандидатов утвердили восемь. Всего в отряде космонавтов 25 человек.

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