Жители «Венеции» были шокированы показухой, которую устроили местные власти при открытии детского садика. Завезли спортивный инвентарь ради эффектной церемонии, дали поиграть ребятишкам в присутствии чиновников, а потом увезли в неизвестном направлении. Как вы могли догадаться, место действия не солнечная Италия, а Кострома, где строят новый жилой квартал с заморским названием и таким знакомым подходом к делу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в детском саду Сургута администрация решила устроить себе праздник и заказала себе стриптизера в костюме кабана. Видео с мероприятия бурно обсуждали пользователи сети — в том числе и родители тех, кто посещает это учреждение.