«Не шоу-бизнесом единым»: Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия отмечают хрустальную свадьбу. Ровно 15 лет назад 5 июня пара узаконила свои отношения. По словам Иосифа Пригожина, это время пролетело, как один день.

«Вопреки всем слухам и прогнозам мы празднуем сегодня 15-летие со дня нашей свадьбы. Для нас это время пролетело, как один день. Я по-прежнему продолжаю ухаживать и заботиться о своей любимой, как и в первый день нашей встречи. Не шоу-бизнесом единым», — написал в своем аккаунте в Instagram продюсер.

Instagram @prigozhin_iosif

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Многие российские знаменитости в комментариях поздравили пару со знаменательной датой.

«Поздравляю! Такие милые!», — пишет Егор Крид.

«Поздравляю! И счастья на долгие годы!», — присоединилась Ирина Салтыкова.

«Мы вас любим всей семьей. Храни Бог вашу любовь!», — пожелал Сосо Павлиашвили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицу Валерию едва не перепутали на фото с матерью.