«Очень похожи»: певицу Валерию едва не перепутали на фото с матерью

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Артистка опубликовала в Instagram снимок, где очень похожа на свою родительницу.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Певица Валерия опубликовала в Instagram фотографию, на которой очень похожа на свою мать. Артистка предстала в белом элегантном наряде на фоне соборов Кремля. Пост певицы был посвящен коллегам по сцене, успехам которых Валерия, по ее заявлению, очень радуется.

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«Как же приятно получать звонки от коллег со словами восторга о впервые услышанной песне. Я, например, тоже всегда искренне радуюсь успехам друзей — товарищей и не сдерживаю эмоции, делясь впечатлениями. Все-таки какая же это пошлость говорить, что шоу-бизнес — клубок целующихся змей. Это не так. Каждый видит то, чем сам живет», — написала певица.

Instagram @valeriya

Однако поводом для обсуждения стало не это высказывание. Фолловеры артистки наперебой стали писать Валерии, как же она похожа на свою родительницу. Некоторые даже признались, что решили будто на снимке ее мать.

«Как же вы на вашу мамочку похожи»

«В какой-то момент показалось, что это ваша мама стоит. Вы очень похожи»

«Копия мамы на этой фотографии» — заметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Малышева высказалась о фото Валерии с неизвестным мужчиной.

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