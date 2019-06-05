Видео: Банк Германии конфисковал 20 тонн золота, принадлежащего Венесуэле

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Слитки драгоценного металла находились в Deutsche Bank в качестве залога.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, REUTERS

Главный банк Германии конфисковал 20 тонн золота, принадлежащего Венесуэле. Причиной тому послужило нарушение Каракасом своих обязательств по кредитному договору от 2016 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Золото хранилось в банке в качестве залога, и как только выплаты по кредиту были несколько раз пропущены, Deutsche Bank взял венесуэльский драгметалл под свой контроль.

По данным агентства, Deutsche Bank, как и Центральный банк Венесуэлы комментировать эту информацию отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как из Центробанка Венесуэлы пропали восемь тонн золота. Золотые слитки были вывезены на правительственном спецтранспорте, когда глава учреждения Каликсто Ортега был за рубежом.

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