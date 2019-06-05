Видео: Банк Германии конфисковал 20 тонн золота, принадлежащего Венесуэле

Главный банк Германии конфисковал 20 тонн золота, принадлежащего Венесуэле. Причиной тому послужило нарушение Каракасом своих обязательств по кредитному договору от 2016 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Золото хранилось в банке в качестве залога, и как только выплаты по кредиту были несколько раз пропущены, Deutsche Bank взял венесуэльский драгметалл под свой контроль.

По данным агентства, Deutsche Bank, как и Центральный банк Венесуэлы комментировать эту информацию отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как из Центробанка Венесуэлы пропали восемь тонн золота. Золотые слитки были вывезены на правительственном спецтранспорте, когда глава учреждения Каликсто Ортега был за рубежом.