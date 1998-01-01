Из хранилищ Центробанка Венесуэлы были изъяты восемь тонн золота, сообщает Reuters. По данным агентства, золотые слитки были вывезены на правительственном спецтранспорте, когда глава учреждения Каликсто Ортега был за рубежом.

Центробанк Венесуэлы комментировать заявление Reuters отказался. Депутат Национальной Ассамблеи Анхель Альварадо, поддерживающий оппозицию поспешил обвинить власти Венесуэлы в намерении продать золото за границу.

В начале февраля появилась информация, что Венесуэла собирается продать около 15 тонн золота в ОАЭ, получив взамен наличные евро. Все тот же Reuters отмечал, что в общей сложности Каракас планирует продать 29 тонн золота за границу. Из-за повышенного внимания к сделке, власти Венесуэлы перенесли транзакцию на неопределенный срок.

Ранее Пятый канал сообщал, что В Верховном суде Венесуэлы Хуану Гуайдо пригрозили 30 годами тюрьмы.