На берегах Финского залива нашли уже 20 погибших тюленей

В Петербурге ищут виновных в массовой гибели тюленей. Только за последний месяц на берегу Финского залива обнаружили 20 мертвых особей. Большинство из них — краснокнижные виды. Характер травм, от которых погибли тюлени, говорит об одном — это дело рук браконьеров.

В России за уничтожение исчезающих видов животных предусмотрена уголовная ответственность. Однако специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» с горечью признают — виновные в гибели нерп так ни разу и не были найдены. Подробнее о проблеме — в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как петербургские волонтеры спасли нерпенка.