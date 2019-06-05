Грузовое судно потерпело кораблекрушение у берегов Индонезии

У берегов индонезийской провинции Центральное Сулавеси перевернулось судно. ЧП произошло еще 1 июня, однако об аварии стало известно только четыре дня спустя, когда команда индийского судна спасла одного из пострадавших, он и рассказал о случившемся.

Кораблекрушение могло произойти из-за плохой погоды — разыгрался сильный шторм. В результате у корабля отказал двигатель, членам команды было сложно справиться с ситуацией, и судно ушло под воду, сообщает РИА Новости.

По поиску пропавших моряков проводится спасательная операция.

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