«Стерла из жизни»: Валерия откровенно рассказала об отце ее детей

Народная артистка России Валерия заявила в интервью изданию StarHit, что много лет ничего не знает о бывшем муже и отце ее детей Александре Шульгине.

Звезда российской эстрады отметила, что тяжело пережила развод с продюсером, который за десять лет брака неоднократно поднимал на нее руку и угрожал разрушить ее карьеру. После болезненного разрыва у бывших супругов осталось трое детей. По словам Валерии, Шульгин с тех пор ни разу не попытался наладить общение с наследниками.

«Я стерла его ластиком из своей жизни. Не знаю, где он, чем занимается. Детям он не интересен, да и они ему тоже. Это взаимная незаинтересованность. Дети выросли без него. Он не помогал, не проявлял себя ни коим образом», — вспоминает певица.

Семейную драму Валерии помогла пережить судьбоносная встреча с Иосифом Пригожиным 16 лет назад, с которым звезда с тех пор не расставалась.

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