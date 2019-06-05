Видео: Стало известно, когда появится первый V-образный пассажирский самолет

Авиакомпания KLM из Нидерландов заявила о разработке нового типа пассажирского самолета.

V-образный гражданский лайнер будут конструировать совместно со специалистами Делфтского технического университета (TU Delft). Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Как сообщается, новый лайнер Flying-V размахом крыльев и конструкцией будет напоминать Airbus A350, что позволит перевозить такое же количество пассажиров, что и в салоне обычного аэробуса — 314 человек.

Топливные баки, багажный отсек и сам салон планируют разместить в крыльях Flying-V. По мнению конструкторов, это позволит на 20% сократить расход топлива по сравнению с обычным самолетом. Бюджет разработки держится в секрете.

На рынке новый V-образный пассажирский лайнер может появиться не ранее 2040 года, после проведения всех необходимых испытаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом длинном в мире пассажирском самолете, представленном авиакомпанией Boeing.