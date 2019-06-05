Google посвятил дудл первой женщине с докторской степенью

Американская компания Google посвятила дудл итальянскому доктору наук Елене Лукреции Корнаро Пископии. Она родилась в семье прокурора Венеции 5 июня 1646-го. Елену Лукрецию можно назвать первой феминисткой Европы.

Будущий математик и философ презирала нравы высшего венецианского общества и решила уйти в монахини-бенедиктинки. По неизвестным причинам, девушка увлеклась наукой и посвящала ей все свое время. Пископия захотела пойти дальше и начать более углубленное изучение науки.

Первые попытки защиты докторской степени увенчались провалом. Елена Лукреция Корнаро Пископия столкнулась с сексизмом и ярыми предубеждениями того времени о месте женщины в обществе. В XVII веке девушкам было неприлично изучать какие-либо науки.

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Пископии удалось защитить ученую степень доктора философии 25 июня 1678 года. После своей победы над предрассудками общества она продолжила заниматься философией и математикой до самой смерти. Но, к сожалению, из жизни Елена Лукреция ушла рано. Она скончалась от туберкулеза в 38 лет.

Ее подвиг повторила польский историк Стефания Волицкая почти 200 лет спустя. В 1875-м она получила степень доктора философии в Цюрихском университете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дудле, который Google посвятил персидскому философу Омару Хайяму.