Скончался один из пострадавших при взрыве гранаты на Кубани

Один из пострадавших в результате взрыва гранаты в городе Гулькевичи Краснодарского края 4 июня скончался от полученных ранений, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Им оказался 52-летний мужчина, который, по предварительным данным, угрожал боеприпасом предпринимателю, требуя вернуть долг. В полиции сообщили, что в результате неосторожных действий погибшего противопехотная граната РГД-42 взорвалась. В результате пострадали еще три человека, в том числе ребенок. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

После инцидента в машине мужчине обнаружили еще несколько гранат. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и ношении взрывных устройств и вымогательстве.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места взрыва на Кубани.