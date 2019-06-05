Лионский зал Екатерининского дворца под Петербургом откроют этим летом

Знаменитый Лионский зал Екатерининского дворца под Петербургом обретет свой первозданный вид. Там завершается реставрация, которая длилась десятки лет. В годы Великой Отечественной все убранство было уничтожено и разворовано немцами. Теперь же зал предстанет перед посетителями таким же, каким его видела Екатерина Вторая.

Из Франции уже доставили золотистый шелк по образцу тех времен. Уникальную ткань заказывали на фабрике в городе Лион, по названию которого апартаменты и получили свое название. Также в помещении воссоздадут живописный потолок и мозаичные панели из афганского лазурита. Своей изящностью и красотой они удивляли всех гостей императрицы. Особенно европейцев. Окунуться в атмосферу конца XVIII века можно будет уже этим летом.

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