Секреты «Алых парусов-2019»

, 14:18 Фото 31

До главного выпускного бала России остается меньше трех недель, но подробная программа и детали праздника по традиции держатся в секрете. Однако о некоторых новинках этого года организаторы все же готовы рассказать.

Фото: Пятый канал

Тема:
Алые паруса 138

Новый бриг «Россия» — главный символ «Алых парусов-2019» — появился в Кронштадте 16 мая. Ошвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта и сейчас готовится к празднику. Проход российского парусника по акватории Невы в ночь с 23-го на 24 июня — подарок Акционерного Банка «РОССИЯ».

Участники праздника все эти годы — это, конечно, выпускники — вчерашние школьники. Именно для них задается ключевой посыл мероприятия, с которым они выходят во взрослую жизнь. И в этом году в слогане праздника — «Вместе с Россией» — заложен глубокий смысл. Именно они строят будущее нашей Родины здесь и сейчас так, как это делали наши великие предки.

Концерт-представление с участием топовых российских звезд на Дворцовой площади и шоу в акватории Невы неразрывно связаны общей темой. В разных локациях праздника зритель увидит уникальные постановки, которые будут представлять собой зарисовки на тему знаковых моментов истории России от начала Руси до наших дней. Для театрализованного шоу на площади установят сцену сложной многоуровневой конструкции. Она будет трансформироваться в течении всего концерта.

Кульминацией праздника станет появление парусника под флагом России. Проход брига будет сопровождать совершенно новая программа пиротехнического шоу. Фейерверк на «Алых парусах» всегда потрясает своей масштабностью, но в этом году, благодаря кропотливой совместной работе пиротехников и режиссеров, его удалось значительно усложнить. Изменения коснулись конструкции башен для пиротехники. Кроме того, увеличено число самих башен. Подготовлены новые пиротехнические изделия с потрясающими эффектами. По задумке режиссеров, они перенесут всех участников бала и телезрителей на просторы Вселенной…

Пятый канал

В настоящее время идет настройка оборудования и его программирование. В 2018 году фонтаны огня и фантастические цветы распускались над акваторией Невы 21 минуту. В этот раз канонада в небе над Санкт-Петербургом продлится дольше.

Каждый желающий увидеть «Алые паруса» может присоединиться к легендарному шоу из любой точки земного шара! Увидеть прямую трансляцию можно в эфире Пятого канала, на официальном сайте или в социальных сетях Пятого.

Тема:
Алые паруса 138
5 июн
Алые паруса. Что увидят зрители в этом году?
4 июн
Бриг «Россия» впервые прошел по Неве в преддверии «Алых парусов»
27 мая
Пятый канал стал организатором «Алых парусов» в 2019 году
25 мая
Для петербургских школьников прозвучал последний звонок — видео
22 мая
Главный символ «Алых парусов-2019» бриг «Россия» прибыл в порт постоянной приписки — Санкт-Петербург
22 мая
Главный символ праздника выпускников «Алые паруса» бриг «Россия» прибыл в Петербург
20 мая
«Алые паруса — 2019»: Чем бриг «Россия» отличается от своего предшественника?
19 мая
Бриг «Россия» — главный символ праздника выпускников — примеряет алые паруса
16 мая
Парусник «Россия», который примет участие в «Алых парусах -2019», вошел в Кронштадт
29 апр
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Читайте также

+28° Днём +25°
Ночью +15°
65.16
-0.39 73.42
0.20
Гороскоп на 5 июня: Козероги, кричите о себе на каждом шагу!

Последние новости

14:32
Алые паруса. Что увидят зрители в этом году?
14:23
В Астраханской области сменился временный губернатор
14:18
Секреты «Алых парусов-2019»
14:10
Курбан Бердыев досрочно покинул пост главного тренера ФК «Рубин»
14:02
Российские военные отвергли обвинения в перехвате истребителя-разведчика США
13:57
Видео: Смелый и ловкий медведь повис на дереве в Приморье
13:52
Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
13:48
Видео: Стало известно, когда появится первый V-образный пассажирский самолет
13:42
Какой из летних месяцев самый выгодный для путешествия? Данные исследования
13:37
«Лапочка!»: Полина Гагарина показала, как выглядела в семь лет
13:33
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
13:27
Скончался один из пострадавших при взрыве гранаты на Кубани
13:21
Американцы испугались жестких действий российского истребителя над Средиземным морем
13:15
«Пакетик нужен?»: Большинство россиян готовы отказаться от пластиковых пакетов
13:11
Видео: СК РФ возбудил уголовное дело по факту отказа в отдыхе детям с диагнозом ВИЧ
13:05
Видео: Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву
12:58
Названа самая богатая певица в мире
12:50
Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе
12:44
Результаты ЕГЭ будут доступны для проверки ВКонтакте
12:39
Боня прокомментировала слухи о беременности

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Алые паруса. Что увидят зрители в этом году?

Каждый год перед организаторами шоу встает сложная задача — удивить зрителей, сделать шоу незабываемым, совершенно новым, но при этом сохранить его основную идею и неповторимый характер.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама