Секреты «Алых парусов-2019»

Новый бриг «Россия» — главный символ «Алых парусов-2019» — появился в Кронштадте 16 мая. Ошвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта и сейчас готовится к празднику. Проход российского парусника по акватории Невы в ночь с 23-го на 24 июня — подарок Акционерного Банка «РОССИЯ».

Участники праздника все эти годы — это, конечно, выпускники — вчерашние школьники. Именно для них задается ключевой посыл мероприятия, с которым они выходят во взрослую жизнь. И в этом году в слогане праздника — «Вместе с Россией» — заложен глубокий смысл. Именно они строят будущее нашей Родины здесь и сейчас так, как это делали наши великие предки.

Концерт-представление с участием топовых российских звезд на Дворцовой площади и шоу в акватории Невы неразрывно связаны общей темой. В разных локациях праздника зритель увидит уникальные постановки, которые будут представлять собой зарисовки на тему знаковых моментов истории России от начала Руси до наших дней. Для театрализованного шоу на площади установят сцену сложной многоуровневой конструкции. Она будет трансформироваться в течении всего концерта.

Кульминацией праздника станет появление парусника под флагом России. Проход брига будет сопровождать совершенно новая программа пиротехнического шоу. Фейерверк на «Алых парусах» всегда потрясает своей масштабностью, но в этом году, благодаря кропотливой совместной работе пиротехников и режиссеров, его удалось значительно усложнить. Изменения коснулись конструкции башен для пиротехники. Кроме того, увеличено число самих башен. Подготовлены новые пиротехнические изделия с потрясающими эффектами. По задумке режиссеров, они перенесут всех участников бала и телезрителей на просторы Вселенной…

Пятый канал

В настоящее время идет настройка оборудования и его программирование. В 2018 году фонтаны огня и фантастические цветы распускались над акваторией Невы 21 минуту. В этот раз канонада в небе над Санкт-Петербургом продлится дольше.

Каждый желающий увидеть «Алые паруса» может присоединиться к легендарному шоу из любой точки земного шара! Увидеть прямую трансляцию можно в эфире Пятого канала, на официальном сайте или в социальных сетях Пятого.