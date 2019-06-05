«Нормальный дядька»: Зеленский рассказал, о чем шутил с Юнкером в Брюсселе

, 17:16 35

Президент Украины поделился впечатлениями от первой зарубежной поездки в качестве главы государства.

Фото: REUTERS / Francois Lenoir

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, пишет ФАН.

Украинский лидер сообщил, что встреча с Юнкером прошла в дружественной обстановке. При этом Зеленский не стал рассказывать, о чем шутил с еврочиновником.

«О таком мужском, что нельзя говорить. Но у нас была очень классная встреча», — заявил президент Украины.

Самого Юнкера Зеленсикй назвал «теплым, нормальным дядькой» и «классным мужиком», который пообещал ему поддержку.

В ходе первой зарубежной поездки Владимир Зеленский также встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентами Европейского Совета Дональдом Туском.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский пошутил про Петра Порошенко в Брюсселе.

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