«Меня оболгали»: Украинец, навсегда изгнанный из политического ток-шоу

Всеволода Непогодина, украинского журналиста и писателя, приглашенного в качестве эксперта на политическое ток-шоу Евгения Попова и Ольги Скабеевой, выгнали из студии во время эфира и навсегда запретили участие в программе.

В ходе прямой трансляции из Донецка, где начальник пресс-службы милиции ДНР Даниил Безсонов рассказывал об обстреле мечети «Ахать Джами», Непогодин начал «сыпать» оскорблениями в сторону Безсонова и жителей Донбасса, называя их «террористами».

На неприличные жесты со стороны Непогодина и ругательства Даниил Безсонов отреагировал спокойно и никак не прокомментировал. А вот сам украинский журналист решил, что его оболгали.

«Понимаете, если они мне слова не дали, меня оболгали, дискредитировали, если программа „60 минут“ мне не предоставит площадку, то я сегодня буду на программе „Кто против?“ и там все скажу», — сказал Непогодин в комментарии ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова в защиту Бандеры.