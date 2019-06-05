«Я или они»: Меган Маркл «убрала» неугодных ей друзей из круга общения принца Гарри

, 17:06 78

Наследник британского престола прекратил отношения с приятелями, которые, по мнению его супруги, «плохо на него влияют».

Фото: Zuma \ TASS

Круг общения наследника королевского престола принца Гарри после свадьбы заметно изменился. По некоторым данным, виной тому его супруга Меган Маркл. По ее мнению, многие из прежнего окружения принца «плохо на него влияют». Об этом пишет издание Teleprogramma.pro.

Так, Гарри прекратил отношения со всеми, кто сопровождал его на лихих вечеринках холостяцкой поры. Даже с другом детства, который как мог выгораживал принца после «голого скандала» в Лас-Вегасе.

В 2012 году Гарри стал виновником скандала, после того, как в сеть попали его фотографии с вечеринки в американском пятизвездочном отеле. Номер был полон друзей и молодых девушек, которым наследник английской короны предлагал сыграть в «голый» бильярд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Меган Маркл недовольна условиями в королевской резиденции — особняке Frogmore Cottage.

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