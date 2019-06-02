Опять капризы? Меган Маркл недовольна условиями в королевской резиденции

, 9:29 Фото 505

Герцогиня Сассекская затеяла новый ремонт в особняке Frogmore Cottage.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

Меган Маркл снова недовольна условиями в особняке Frogmore Cottage. Не прошло и двух месяцев после серьезной реконструкции здания, как герцогиня Сассекская затеяла новый ремонт. Как пишут 7days.ru, королевская особа сочла старинный коттедж «недопустимо обветшавшим» и поручила составить план работ по изменению его внешнего вида. Согласно официальным документам, опубликованным изданием The Royal Borood Windsor, все предложенные идеи одобрены и будут воплощены.

Преимущественно, планы Меган Маркл касаются внешнего убранства здания. Она хочет усовершенствовать дизайн дверей и окон, перекрасить стены экологически безопасной краской и заменить водостоки и трубы.

В саду, окружающем королевскую резиденцию, также планируются кардинальные изменения. Герцогиня Сассекская намерена перепланировать его таким образом, чтобы там было удобно играть малышу Арчи, которому пока нет даже месяца. Для того, чтобы воплотить свою задумку, монаршая особа даже наняла ландшафтного дизайнера.

Гороскоп на 2 июня: Овны, отмените все планы

В особняк Frogmore Cottage принц Гарри и Меган переселились в апреле, примерно за месяц до появления на свет своего малыша. Официальной причиной переезда было названо рождение наследника, однако в окружении семьи предполагают, что герцог и герцогиня хотели сбежать подальше от королевского двора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы ждут объявления о новой беременности Меган Маркл.

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
65.38
0.32 72.84
0.42
Гороскоп на 2 июня: Овны, отмените все планы

Последние новости

10:41
На Балканах пытаются выкопать топор войны? По следам рейда косовского спецназа
10:15
Названа новая версия смерти звезды сериала «Возвращение Мухтара»
9:57
Джошуа лишился четырех чемпионских титулов после поражения в бою с Руисом
9:43
Менделееву и не снилось: в США «открыли» новый химический элемент — газ «Свободы»
9:29
Опять капризы? Меган Маркл недовольна условиями в королевской резиденции
9:15
Российские военные доставили в сирийскую деревню продукты и лекарства
8:56
Израиль назвал причину ракетного удара по Сирии
8:45
«Солнечная фея» — Гагарина «ослепила» подписчиков нежным фото
8:33
Полуголая блондинка, прервавшая финал ЛЧ, объяснила, зачем выбежала на поле
8:17
«Секс, завтрак, секс»: обнаженная Беркова о распорядке своего дня
8:09
Брошенные дети: Что движет «матерями-кукушками» и какое наказание их ждет — репортаж
7:52
«Суровый пацан»: Как Равшана Куркова выглядела в детстве — фото
7:39
Новые старые лица: Почему власть на Украине меняется, а проблемы остаются
7:24
«Очень тяжелый низ» — первое летнее фото Бузовой раскритиковали в сети
7:10
Власти оценили масштаб последствий от взрывов на заводе в Дзержинске
6:52
Названа идеальная продолжительность интимной близости
6:38
«Все при мне» — Стоцкая прокомментировала слухи о яйцеклетках для Киркорова
6:21
ПВО Сирии отразили ракетную атаку к югу от Дамаска
6:11
«Выпей меня до дна»: Обнаженная дочь Успенской выложила фото в воде
5:47
При получении визы США придется указывать страницы в социальных сетях

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама