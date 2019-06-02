Опять капризы? Меган Маркл недовольна условиями в королевской резиденции

Меган Маркл снова недовольна условиями в особняке Frogmore Cottage. Не прошло и двух месяцев после серьезной реконструкции здания, как герцогиня Сассекская затеяла новый ремонт. Как пишут 7days.ru, королевская особа сочла старинный коттедж «недопустимо обветшавшим» и поручила составить план работ по изменению его внешнего вида. Согласно официальным документам, опубликованным изданием The Royal Borood Windsor, все предложенные идеи одобрены и будут воплощены.

Преимущественно, планы Меган Маркл касаются внешнего убранства здания. Она хочет усовершенствовать дизайн дверей и окон, перекрасить стены экологически безопасной краской и заменить водостоки и трубы.

В саду, окружающем королевскую резиденцию, также планируются кардинальные изменения. Герцогиня Сассекская намерена перепланировать его таким образом, чтобы там было удобно играть малышу Арчи, которому пока нет даже месяца. Для того, чтобы воплотить свою задумку, монаршая особа даже наняла ландшафтного дизайнера.

Гороскоп на 2 июня: Овны, отмените все планы

В особняк Frogmore Cottage принц Гарри и Меган переселились в апреле, примерно за месяц до появления на свет своего малыша. Официальной причиной переезда было названо рождение наследника, однако в окружении семьи предполагают, что герцог и герцогиня хотели сбежать подальше от королевского двора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы ждут объявления о новой беременности Меган Маркл.