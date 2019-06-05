Панды как символ китайской дипломатии: Си Цзиньпин передал животных Московскому зоопарку

В московском зоопарке сегодня встречали высоких гостей, председатель КНР торжественно передал двух панд российской столице. «Дипломатия панд» — это отдельная традиция в Китае, которой более тысячи лет. Смысл такой: панды — редкие, панд в Китае искренне любят, оберегают. Животные — симпатичные, и раз уж доверять кому такую ценность — только друзьям.

В СССР Пекин панд-дипломатов уже отправлял дважды. Первым был ПиньПинь при Хрущеве, потом другой самец Чичи, но они потомства не оставили, хотя сватались к невестам из других зоопарков. Теперь в домик вселили сразу пару, условия максимально комфортные. Георгий Гривенный следит за визитом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин отметил беспрецедентный уровень отношений России и Китая.