Путин отметил беспрецедентный уровень отношений России и Китая

Президент РФ Владимир Путин считает, что Москва и Пекин за счет беспрецедентно развитого уровня двусторонних отношений получают дополнительную выгоду от использования конкурентных преимуществ друг друга. Такое мнение российский лидер высказал, открывая переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в узком составе в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

« В последние годы, в том числе и благодаря вашему прямому участию, отношения России и Китая достигли без преувеличения беспрецедентного уровня, но самое главное заключается в том, что этот беспрецедентно высокий уровень наших отношений используется эффективно для того, чтобы народы России и КНР сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества с обеих сторон для полноценного развития », — сказал Путин.

В свою очередь Си Цзиньпин выразил уверенность, что отношения России и Китая выдержали испытание временем, а в развитии двустороннего взаимодействия обеих стран не существует пределов .

Китайский лидер прибыл в Россию с государственным визитом — это высший статус в международной протокольной практике. Путин и Си Цзиньпин встретились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где были исполнены государственные гимны. В церемонии приняли участие и члены обеих делегаций, с каждым из которых главы государств поздоровались за руку.

Си Цзиньпин также примет участие в XXIII Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в планах у китайского и российского лидеров не только деловые переговоры, но и посещение Московского зоопарка.