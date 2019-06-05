Путин отметил беспрецедентный уровень отношений России и Китая

, 16:09 Видео 80

Президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры в Кремле.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин, Пятый канал

Президент РФ Владимир Путин считает, что Москва и Пекин за счет беспрецедентно развитого уровня двусторонних отношений получают дополнительную выгоду от использования конкурентных преимуществ друг друга. Такое мнение российский лидер высказал, открывая переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в узком составе в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

«В последние годы, в том числе и благодаря вашему прямому участию, отношения России и Китая достигли без преувеличения беспрецедентного уровня, но самое главное заключается в том, что этот беспрецедентно высокий уровень наших отношений используется эффективно для того, чтобы народы России и КНР сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества с обеих сторон для полноценного развития», — сказал Путин.

В свою очередь Си Цзиньпин выразил уверенность, что отношения России и Китая выдержали испытание временем, а в развитии двустороннего взаимодействия обеих стран не существует пределов.

Китайский лидер прибыл в Россию с государственным визитом — это высший статус в международной протокольной практике. Путин и Си Цзиньпин встретились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где были исполнены государственные гимны. В церемонии приняли участие и члены обеих делегаций, с каждым из которых главы государств поздоровались за руку.

Си Цзиньпин также примет участие в XXIII Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в планах у китайского и российского лидеров не только деловые переговоры, но и посещение Московского зоопарка.

Читайте также

ПМЭФ близко: Петербург готовится к событию года в мире экономики и бизнеса

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
° Днём °
Ночью °
65.12
-0.04 73.37
-0.05
Гороскоп на 5 июня: Козероги, кричите о себе на каждом шагу!

Последние новости

17:34
Звезда Театра на Таганке Анатолий Васильев разбил голову
17:28
Ирина Меладзе рассказала об измене будущему мужу с красавчиком-спортсменом
17:16
«Нормальный дядька»: Зеленский рассказал, о чем шутил с Юнкером в Брюсселе
17:12
На Украине собирают подписи за отставку главы МВД
17:06
«Я или они»: Меган Маркл «убрала» неугодных ей друзей из круга общения принца Гарри
16:47
Прервавшую финал ЛЧ девушку оштрафовали на 15 тысяч евро
16:37
Станислав Садальский назвал вероятных отравителей Бари Алибасова
16:27
Видео: На российские регионы обрушилась непогода
16:20
Адвокат Аршавина прокомментировала информацию о том, что футболист стал невыездным
16:14
Гендиректор «Шереметьево» озвучил новую причину задержки выдачи багажа
16:09
Путин отметил беспрецедентный уровень отношений России и Китая
16:06
«Напивался и звонил»: Бывшая Губина рассказала о его проблемах с алкоголем
15:59
Российские купе запахли по-новому. РЖД проводит эксперимент
15:56
Российские школьники сдают ЕГЭ по китайскому языку
15:46
ВЦИОМ: Врио губернатора Астраханской области мог бы победить на выборах
15:44
Наконец-то! Тимати признался, что скоро снова станет отцом — фото
15:42
Минприроды: Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» до конца лета
15:36
Какие ягоды самые безвредные? Советы врачей
15:31
«Люблю, умею, практикую»: Дима Билан о сексе
15:24
Мария Захарова рассказала о плане встреч Сергея Лавров в ходе ПМЭФ

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Алые паруса. Что увидят зрители в этом году?

Каждый год перед организаторами шоу встает сложная задача — удивить зрителей, сделать шоу незабываемым, совершенно новым, но при этом сохранить его основную идею и неповторимый характер.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Таблоид

Звезда «Игры престолов» Иван Реон рассказал, почему недоволен финалом сериала

Накануне финального эпизода «Игры престолов», Петербург посетил Иван Реон, сыгравший роль Рамси Болтона.

Интервью