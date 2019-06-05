«Пощечина обществу»: Милонов об открытии в Петербурге легального борделя с секс-куклами

, 20:13 Эксклюзивное интервью 124

Законный формат в сфере сексуальных услуг сначала опробовали в столице.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Санкт-Петербурге представили новый формат сексуальных услуг. В самом центре Северной столицы начинает работать филиал Dolls Hotel — первый легальный «бордель».

Клиенту предлагают снять номер в отеле и взять в аренду секс-куклу в красивом нижнем белье. Силиконовую игрушку можно «вызвать» на дом или выкупить насовсем. Девушки-роботы умеют совершать механические движения, оснащены подогревом и искусственным интеллектом. С юридической точки зрения эту услугу нельзя назвать проституцией.

Петербург стал вторым городом в России, где появился этот проект. Пилотный запуск прошел в Москве в апреле 2019 года. Среди главных достоинств услуги основатели Dolls Hotel в России называют законность и безопасность. Кроме того, бизнесмены считают, что секс с куклой не считается изменой.

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Владелец нового формата в сфере развлечений Дмитрий Александров надеется, что центр с секс-роботами станет точкой притяжения на городской карте.

«Мы очень надеемся, что наш центр станет еще одной городской достопримечательностью», — заявил Александров.

С ним категорически не согласен депутат Государственной думы и ярый борец за нравственность Виталий Милонов. Парламентарий уже заявил, что не позволит легальному борделю функционировать в культурной столице.

«Я сделаю все возможное, чтобы как можно меньше было улыбок на лице этих негодяев. Общество не даст себя размазать по асфальту, не даст себе нанести такую пощечину, помогая каким-то, извините меня, нелюдям зарабатывать свои деньги», — заявил Милонов.

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