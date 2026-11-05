Космическая угроза: телескоп НАСА неконтролируемо рухнул на Землю

Daily Mail: телескоп НАСА неконтролируемо рухнул на Землю

Космический телескоп НАСА Swift, запущенный почти 22 года назад для исследования мощнейших взрывов во Вселенной, неконтролируемо вошел в атмосферу Земли. Аппарат массой около 1,5 тонны завершил свою миссию над индонезийским островом Суматра. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на Космические силы США.

По данным американских военных, телескоп вошел в атмосферу в среду, 4 ноября, в 07:39 по восточному времени США (14:39 по московскому времени. — Прим.ред.). Предполагаемое место входа находилось над Северной Суматрой, в районе координат 3,4 градуса северной широты и 98,6 градуса восточной долготы.

НАСА рассчитывало, что большая часть конструкции сгорит при прохождении плотных слоев атмосферы. Однако специалисты не исключили, что отдельные компоненты аппарата могли сохраниться и достичь поверхности Земли.

Почему телескоп НАСА упал на Землю

Обсерваторию Swift запустили в 2004 году для изучения гамма-всплесков — одних из самых мощных энергетических событий во Вселенной.

Изначально основная миссия аппарата была рассчитана всего на два года. Однако телескоп продолжал научные наблюдения более двух десятилетий.

Со временем его орбита начала снижаться. Процесс ускорился из-за повышенной солнечной активности, которая усиливает сопротивление разреженной атмосферы на низкой околоземной орбите.

В результате аппарат постепенно терял высоту и приближался к Земле.

Астроном Университета штата Пенсильвания Джон Нусек, участвовавший в миссии, отметил, что подобный исход был ожидаемым.

«Мы знали, что этот день наступит с тех пор, как Swift был запущен», — рассказал ученый.

По его словам, объекты, находящиеся на низкой околоземной орбите, рано или поздно возвращаются в атмосферу, если не предпринимать действий для поддержания их высоты.

Куда могли упасть обломки космического аппарата

До возвращения телескопа НАСА предупреждало, что некоторые части конструкции могут пережить прохождение атмосферы.

Потенциальная зона падения обломков охватывала широкий пояс вокруг экватора, включая отдельные районы Латинской Америки, Африки, Южной Азии и северной Австралии.

США и Европа находились за пределами предполагаемой зоны падения.

Большая часть аппарата сгорела в атмосфере. Но отдельные прочные компоненты (например, детали из титана или узел зеркала) могли пережить вход и достичь поверхности Земли. При этом в НАСА подчеркнули, что риск того, что какой-то из уцелевших обломков причинит вред людям, был очень низким — примерно один случай на 2100.

Почему НАСА не удалось спасти телескоп

В августе американское космическое агентство предприняло попытку сохранить Swift на орбите. Для этого планировалось использовать другой космический аппарат под названием Link, который должен был поднять телескоп на более высокую орбиту.

На спасательную миссию выделили около 30 миллионов долларов (около 2,5 миллиарда рублей). Однако вскоре после запуска в начале июля Link столкнулся с техническими проблемами и начал неконтролируемо вращаться.

Специалистам удалось замедлить вращение, но восстановить необходимую точность ориентации и позиционирования аппарата не получилось.

В результате попытку спасения Swift пришлось отменить.

«Это не тот результат, к которому мы стремились, но это не меняет того, почему стоило попытаться осуществить эту миссию», — заявил администратор НАСА Джаред Айзекман.

После отмены операции телескоп некоторое время продолжал научную работу. Однако к концу октября его орбита стала слишком низкой для стабильных наблюдений. В итоге системы обсерватории отключили.

Какие открытия сделал Swift за 22 года

За время работы телескоп зарегистрировал более двух тысяч гамма-всплесков и около 1400 взрывов звезд. Кроме того, аппарат наблюдал кометы, астероиды и черные дыры, разрушающие звезды.

Главным преимуществом Swift была способность быстро менять направление наблюдений после обнаружения мощного космического события.

Телескоп передавал информацию другим обсерваториям, в том числе космическим телескопам «Хаббл» и «Уэбб», которые могли проводить более детальные исследования.

Поэтому Swift выполнял роль своеобразной системы раннего предупреждения для астрономов.

Теперь ученым предстоит решить, как восполнить возможности, утраченные после завершения его работы. Джон Нусек выразил надежду, что опыт миссии будет использован при создании новых поколений космических обсерваторий.

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