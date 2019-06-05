«Душевое» фото Каменских топлесс, но в странных трусах возмутило поклонников

Певица Настя Каменских поразила поклонников фото из душа, на котором она едва прикрывает обнаженную грудь. На артистке, призывно позирующей на камеру, зачем-то при приеме водных процедур надеты странного кроя белые трусы, пишет Утро.ру.

«Быть вместе в своем собственном мире», — пространно подписала она снимок в Instagram.

Instagram @kamenskux

Первым комментарий оставил ее супруг рэпер Потап, который поставил смайлики «огонь» и «сердечко».

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А вот подписчики девушки не разделили ее страсти к эксгибиционизму, а многие поклонники написали на украинском.

«Секс, секс, секс. Может порно снимете и выложите? Что естественно, то, значит, не грех, правда, Настя?», — пристыдил ее один из фолловеров.

«Как не стыдно? Ты же замужем! Ай-яй-яй», — написал другой.

«Зачем на показ такие фото? Это же для двоих, свое, интимное», — уверен третий.

А некоторые посмеялись над ее нелепыми трусами для душа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Потап расстался с Настей Каменских через неделю после свадьбы.