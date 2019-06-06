Директор аэропорта «Шереметьево» прокомментировал проблемы с багажом

Директор аэропорта «Шереметьево» 5 июня впервые прокомментировал проблемы с выдачей багажа. Грузчики не справляются с горами чемоданов, которыми завалены багажные отделения аэропорта. Пассажиры часами не могут получить свои вещи. Ликвидировать сбой обещают только к концу июня.

«Мы локализовали проблему, мы сейчас практически работаем в штатном режиме. Но уверенно могу сказать, что в течение месяца сбоев не будет. Если у нас пассажиры очень сильно торопятся, мы доставляем тогда багаж им домой», — рассказывает генеральный директор аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко.

Развозить багаж по домам обещают, если ждать пришлось больше часа. Но возможно ли это на практике? Шереметьево ежедневно принимает более 140 человек. Доставлять каждому багаж на дом никаких денег не хватит. И как быть с транзитными пассажирами? По неофициальной версии, в аэропорту попросту не хватает грузчиков, но руководство это отрицает. В ситуации разбирается прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирам, прибывающим в «Шереметьево», рекомендовали отказаться от багажа.