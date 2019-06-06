Директор аэропорта «Шереметьево» прокомментировал проблемы с багажом

, 4:01 16

По словам Михаила Василенко воздушная гавань к 5 июня работает практически в штатном режиме.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия/ Павел Бедняков, Пятый канал

Директор аэропорта «Шереметьево» 5 июня впервые прокомментировал проблемы с выдачей багажа. Грузчики не справляются с горами чемоданов, которыми завалены багажные отделения аэропорта. Пассажиры часами не могут получить свои вещи. Ликвидировать сбой обещают только к концу июня.

«Мы локализовали проблему, мы сейчас практически работаем в штатном режиме. Но уверенно могу сказать, что в течение месяца сбоев не будет. Если у нас пассажиры очень сильно торопятся, мы доставляем тогда багаж им домой», — рассказывает генеральный директор аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко.

Развозить багаж по домам обещают, если ждать пришлось больше часа. Но возможно ли это на практике? Шереметьево ежедневно принимает более 140 человек. Доставлять каждому багаж на дом никаких денег не хватит. И как быть с транзитными пассажирами? По неофициальной версии, в аэропорту попросту не хватает грузчиков, но руководство это отрицает. В ситуации разбирается прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирам, прибывающим в «Шереметьево», рекомендовали отказаться от багажа.

Читайте также

+16° Днём +27°
Ночью +16°
65.12
-0.04 73.37
-0.05
Гороскоп на 6 июня: Водолеи, впереди ждут деньги!

Последние новости

4:15
«Наше все»: 6 июня — день рождения Александра Сергеевича Пушкина
4:01
Директор аэропорта «Шереметьево» прокомментировал проблемы с багажом
3:45
Ален Делон записал новую песню после 32-летнего перерыва
3:15
Племянница Софии Ротару сломала себе обе руки — фото
3:00
Гороскоп на 6 июня: Водолеи, впереди ждут деньги!
2:31
Непогода атакует — в регионах бушуют дожди и ветра
2:10
Сотрудники ГУСБ МВД России расследуют убийство в Калмыкии
2:01
Видео: Арестованную женщину засняли во время поцелуя с надзирателем
1:25
Российские ученые разработали экспресс-тест качества бензина
1:10
Компания, подавшая в суд на BadComedian, готова пойти на мировое соглашение
1:01
Взрыв прогремел в аэропорту американского штата Нью-Мексико
0:31
Контрафактные духи в Петербурге: Правда или вымысел?
0:01
Арт-директор Алибасова опасается ухудшения состояния здоровья продюсера
23:44
Малышева рассказала, как природа «избавляется» от женщин старше 55 лет
23:33
Видео: Два автомобиля сгорели в Москве
23:31
Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Астраханской области
23:15
«Точно жив, состояние тяжелое» — пресс-секретарь Алибасова о здоровье продюсера
23:01
Видео: Очаровательные панды в Московском зоопарке
22:44
«Пацанка»: Наталью Подольскую в желтом платье раскритиковали в сети
22:42
Бари Алибасов жив — источник опроверг сообщения о смерти

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

«Алые паруса-2019». Аккредитация СМИ

4 июня начался приём заявок от средств массовой информации, желающих осветить праздник «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня 2019 года.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама