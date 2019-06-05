Бари Алибасов жив — источник опроверг сообщения о смерти

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Источник 5-tv.ru сообщил, что данные о смерти продюсера от отравления не подтвердились.

Фото: Instagram @alibasov_nana

Тема:
Отравление Бари Алибасова 9

Бари Алибасов, отравившийся в ночь на 5 июня токсичной жидкостью, жив — ранее в сети появилась информация о том, что продюсер скончался и врачи не смогли его спасти. Источник 5-tv.ru непосредственно знакомый с ситуацией сообщил, что Бари Каримович жив и по-прежнему находится в НИИ Склифосовского в Москве.

Бари Алибасов был госпитализирован с отравлением — его сын сообщил, что продюсер перепутал сок с жидкостью для прочистки труб и сделал несколько глотков. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина приехала в НИИ имени Склифосовского к Бари Алибасову.

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Отравление Бари Алибасова 9
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