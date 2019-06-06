Модель Анастасия Квитко не устает радовать поклонников соблазнительными снимками. Для того, чтобы очаровать подписчиков своими безупречными формами, «русской Кардашьян» даже не обязательно позировать в купальнике. Любой облегающий наряд подчеркивает все достоинства фигуры девушки и становится поводом для новых комплиментов.

Гороскоп на 6 июня: Водолеи, впереди ждут деньги!

Instagram @anastasiya_kvitko

В среду, 5 июня, Квитко опубликовала очередной снимок, который фанатов буквально свел с ума. На фотографии модель предстала в ярко-желтом корсете с крайне глубоким декольте, подчеркивающем ее пышную грудь. Поклонники не могли найти слов, чтобы описать свое восхищение. Некоторые признались, что готовы любоваться «русской Кардашьян» бесконечно.

«Секс-богиня!»

«О Боже! Это великолепно!»

«Как горячо!»

«Шикарная женщина!»

«Идеальная! Я Вас люблю!» — написали пользователи.

Популярность фотографий Анастасии говорит сама за себя. Буквально за несколько часов публикация набрала более 60 тысяч лайков и почти тысячу комментариев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Квитко продемонстрировала новый цвет волос.