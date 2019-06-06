Видео: ФБР рассекретило досье на снежного человека

Американское Федеральное бюро расследований опубликовало архивные документы своих научных исследований. Как оказалось, в семидесятых годах ФБР занималось установлением принадлежности биоматериалов снежному человеку.
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Как следует из документации, в 1976 году в бюро обратился Питер Берн — он был директором центра, который специализировался на изучении вопроса существования йети. Мужчина предоставил ФБР несколько образцов волос и тканей с просьбой установить, кому они принадлежали. Берн не сомневался — у него на руках генетические образцы снежного человека.
Специалисты ФБР провели анализ предоставленных образцов. Экспертиза показала, что биологический материал принадлежит оленю.
Сейчас Питеру Берну 93 года. Он продолжает настаивать на реальности существования снежного человека. Мужчина утверждает: за свою жизнь он несколько раз натыкался на следы йети в Гималаях. Однако при этом допускает, что какие-то из них могли принадлежать индийским садху — религиозным отшельникам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что непальские военные раскрыли тайну индийского йети.