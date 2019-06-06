Видео: ФБР рассекретило досье на снежного человека

Американское Федеральное бюро расследований опубликовало архивные документы своих научных исследований. Как оказалось, в семидесятых годах ФБР занималось установлением принадлежности биоматериалов снежному человеку.

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Как следует из документации, в 1976 году в бюро обратился Питер Берн — он был директором центра, который специализировался на изучении вопроса существования йети. Мужчина предоставил ФБР несколько образцов волос и тканей с просьбой установить, кому они принадлежали. Берн не сомневался — у него на руках генетические образцы снежного человека.

Специалисты ФБР провели анализ предоставленных образцов. Экспертиза показала, что биологический материал принадлежит оленю.

«Волосы, которые вы недавно отправили в лабораторию ФБР, были исследованы с помощью микроскопии проходящего и падающего света. В результате этих анализов было сделано заключение, что происхождение волос относится к семейству оленевых», — значится в ответном письме Берну.

Сейчас Питеру Берну 93 года. Он продолжает настаивать на реальности существования снежного человека. Мужчина утверждает: за свою жизнь он несколько раз натыкался на следы йети в Гималаях. Однако при этом допускает, что какие-то из них могли принадлежать индийским садху — религиозным отшельникам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что непальские военные раскрыли тайну индийского йети.