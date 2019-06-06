«Кидали и обманывали»: Украинский экс-министр о том, как Киев испортил отношения с Москвой

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О поведении украинских властей в отношении соседнего государства рассказал бывший министр транспорта и связи Незалежной.

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Фото, видео: Unian.net, YouTube @NEWSONE

Евгений Червоненко, возглавлявший министерство транспорта и связи Украины в 2005 году, рассказал почему отношения Киева и Москвы зашли в тупик.

По его словам, во многом причина в том, что отношения двух соседних государств, связанных до этого прочными связями, испортились по вине украинских властей, которые «кидали и обманывали» Россию.

Об этом экс-министр заявил в среду, 5 июня, в эфире украинского телеканала NewsOne в разговоре относительно ситуации с задержанными украинскими моряками — нарушителями российской границы.

Речь идет об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года. Украинские боевые суда, выполняя преступный приказ, прорвались в территориальные воды РФ и вынудили применить силовые методы к их задержанию.

Евгений Червоненко уверен, новой команде, пришедшей к власти на Украине, необходимо «перевернуть страницу» и возобновить переговоры с Россией, чтобы восстановить порушенные отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Петр Порошенко потребовал у Владимир Зеленского публичных объяснений по поводу возможной отмены блокады Донбасса.

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