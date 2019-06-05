«Выла белугой»: Первая жена Меладзе рассказала о смерти их сына

Бывшая супруга Валерия Меладзе рассказала о трагедии, которая случилась в их семье в первый год брака. У пары умер новорожденный первенец — мальчик не прожил и двух недель.

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Откровенной историей Ирина поделилась в эфире одной из телепрограмм. Она рассказала, что сильно простыла за несколько дней до родов. У женщины поднялась температура, но сбивать ее она не стала.

«Нужно было выпить обычную таблетку парацетамола, и все было бы нормально. Но я в те годы была дремучая. Мне с детства вдолбили, что таблетки беременным противопоказаны», — вспоминает Ирина.

Кроме того, и сами роды пошли не совсем по плану. В день, когда у Ирины Меладзе начались схватки, ее звездного супруга не было в городе — вместе с братом он уехал работать над первым альбомом. Номер телефона, который был у женщины, оказался неверным — и Ирина приняла решение идти в роддом пешком.

Мальчик, появившийся на свет, прожил всего десять дней. За это время Ирине не удалось ни одного раза взять сына на руки — малыш находился в реанимации.

«Это были адские десять дней моей жизни после рождения ребенка. Я была в больнице одна. Выла, как белуга. Потом врач мне сказал, что если бы ребенок остался жив, то был бы инвалидом. В течение пяти дней у него были страшные судороги. А когда это происходит, мозг погибает», — цитирует Teleprogramma.pro рассказ Ирины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерий Меладзе «воссоединился» с дочками и бывшей женой.