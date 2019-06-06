Видео: Джулия Робертс рассекретила изначальную концовку «Красотки»

Фильм «Красотка» с Джулией Робертс в главной роли стал самой романтичной картиной своего времени. Лента вселила веру в себя и надежду на личное счастье в миллионы женщин по всему миру. Однако таким трогательным фильм был не всегда — его первоначальный сценарий был куда более мрачным.

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Джулия Робертс, сыгравшая в фильме девушку легкого поведения Вивиан, рассказала о том, что изначально у картины было другое название — «3.000». Закончиться история взаимоотношений финансового магната и куртизанки, по словам актрисы, тоже должна была далеко не радужно.

«Он вышвыривает ее из машины, бросает ей деньги — если я все правильно помню — и просто уезжает, оставив ее в каком-то грязном переулке», — рассекретила Робертс изначальный сценарий ленты.

По признанию самой Джулии, которую утвердили на роль Вивиан в 21 год, делать в таком мрачном фильме ей было нечего. Она уже была утверждена на роль, однако небольшая кинокомпания, которая работала над созданием «3.000», обанкротилась буквально за одни выходные. Позднее сюжет оказался у Walt Disney Company — компания переделала сценарий и повторно пригласила Робертс на главную роль.

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