Адвокат Сергей Жорин вспомнил о том, что он наследник Бари Алибасова

Сергей Жорин, известный тем, что представляет в судах интересы акул российского шоу-бизнеса, напомнил, что он является наследником Бари Алибасова.

В своем Twitter юрист перепостил публикацию Алибасова, в которой, по мнению адвоката, говорится о том, что он включен в завещание мэтра.

Twitter @Alibasov_Bari

По мнению Жорина, этот факт очень взволновал наследников Бари Каримовича. Адвокат намекнул на некую тайную информацию, которой он располагает.

«Похоже, и в этот раз Бари всех обломал», — написал Жорин.

Twitter @Zhorin_Sergei

В свое время Сергей Жорин очень помог Бари Алибасову при защите его чести и достоинства в суде.

Продюсер, благодаря адвокату, получил моральную компенсацию в размере 1,1 миллиона рублей от создателей интернет-портала, на котором Бари Каримовича назвали «татаро-казахским гастарбайтером».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате отравления жидкостью для прочистки труб продюсер Бари Алибасов оказался в больнице и едва не умер.