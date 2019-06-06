Адвокат Сергей Жорин вспомнил о том, что он наследник Бари Алибасова

Сергей Жорин, известный тем, что представляет в судах интересы акул российского шоу-бизнеса, напомнил, что он является наследником Бари Алибасова.
В своем Twitter юрист перепостил публикацию Алибасова, в которой, по мнению адвоката, говорится о том, что он включен в завещание мэтра.
По мнению Жорина, этот факт очень взволновал наследников Бари Каримовича. Адвокат намекнул на некую тайную информацию, которой он располагает.
В свое время Сергей Жорин очень помог Бари Алибасову при защите его чести и достоинства в суде.
Продюсер, благодаря адвокату, получил моральную компенсацию в размере 1,1 миллиона рублей от создателей интернет-портала, на котором Бари Каримовича назвали «татаро-казахским гастарбайтером».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате отравления жидкостью для прочистки труб продюсер Бари Алибасов оказался в больнице и едва не умер.