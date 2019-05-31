Рэмбо постарел, но все еще крут. Опубликован трейлер фильма «Последняя кровь»

В сети появился трейлер пятой части фильма о ветеране Вьетнама и борце за справедливость Джоне Рэмбо с 72-летним Сильвестром Сталлоне в главной роли. Сильно постаревший киногерой, мирно коротающий дни в кресле-качалке на ранчо в Аризоне, вынужден вновь выйти на тропу войны и сразиться с мексиканскими работорговцами, похитившими маленькую дочь его друга.

«Я жил в мире смерти. Я видел, как умирают люди, которых я любил… Все эти годы я хранил свои тайны, но пришло время заглянуть прошлому в лицо», — говорит Рэмбо за кадром.

Картина «Рэмбо: Последняя кровь» выйдет на экраны в России 19 сентября. А впервые герой Сильвестра Сталлоне появился в фильме «Рэмбо: Первая кровь» 37 лет назад — в 1982 году.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Сильвестр Сталлоне попрощался с другим своим культовым киногероем — Рокки Бальбоа.