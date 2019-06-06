Стоимость шенгенской визы подорожает до 80 евро, но получить ее станет проще

Совет Евросоюза одобрил поправки в визовый кодекс. Теперь правила для получения многократных въездных документов на территорию ЕС стали более понятными.

Так, визы сроком на два года буду выдаваться туристам, при условии, если заявитель в течение двух лет законно въезжал на территорию Евросоюза по многократной годовой визе.

А на получение пятилетних виз могут претендовать добросовестные путешественники, ранее законно посещавшие страны ЕС по двухлетним визам. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает РИА Новости.

Добросовестные туристы, с точки зрения ЕС, это путешественники, которые не нарушали правил действия предыдущих виз, к примеру, соблюдали сроки и цели своих посещений, а также обладающие «чистой» историей в базах данных.

Именно поэтому согласно внесенным поправкам предусматривается ужесточение процедур проверок по всем базам данных и создание «общего хранилища идентификационных данных» (CIR) в привязке к конкретным лицам.

Также сообщается, что стоимость шенгенской визы повысится до 80 евро. Кроме того, будет разрешено подавать заявку на визу за полгода и не позднее 15 дней до поездки. Станет возможным заполнение и подписание формы заявки в электронном виде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что согласно нововведениям Госдепа, теперь при подаче документов на получение американской визы необходимо будет указывать свои персональные страницы в соцсетях.